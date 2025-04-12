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Царьград

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Возгорание трав в Алтайском крае: площадь достигла 3000 кв. м, угрозы нет

Возгорание трав в Алтайском крае: площадь достигла 3000 кв. м, угрозы нет

В Рубцовском районе Алтайского края между селами Зерно и Веселоярск произошло возгорание трав на площади в 3 тысячи квадратных метров.

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