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В Адыгее в День солидарности в борьбе с терроризмом сотрудники полиции встретились со студентами ВУЗа

Сегодня, в рамках информационно-пропагандистской акции МВД России «У террора нет будущего», в Майкопском государственном технологическом университете состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

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