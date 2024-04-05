СК РФ установил связь между терактом в «Крокусе» и СВО

Как сообщили в Следственном комитете РФ, в телефоне одного из обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» были обнаружены фото людей в камуфляже с украинским флагом Украины на фоне разрушенных домов.
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