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СК РФ установил связь между терактом в «Крокусе» и СВО

СК РФ установил связь между терактом в «Крокусе» и СВО

Как сообщили в Следственном комитете РФ, в телефоне одного из обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» были обнаружены фото людей в камуфляже с украинским флагом Украины на фоне разрушенных домов.

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