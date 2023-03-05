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Только 15 лыжников финишировали в марафоне на «Чемпионских высотах». Изначально было заявлено 21

Всего 15 лыжников финишировали в марафоне на «Чемпионских высотах». Сегодня на соревнованиях в Малиновке прошел классический масс-старт на 50 км.

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