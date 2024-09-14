Тамара Глоба назвала троицу знаков, которые получат благословение самой судьбы этой осенью Ольга ВайленкоАстрология — это искусство и наука, объединяющая многовековой опыт наблюдений за движением планет и звёзд с уникальной способностью предсказывать тенденции в жизни людей.