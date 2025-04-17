Определились все пары плей-офф НХЛ

Стали известны все участники и пары плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В Восточной конференции сыграют «Тампа» — «Флорида», «Оттава» — «Торонто», «Каролина» — «Нью-Джерси», «Вашингтон» — «Монреаль».
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