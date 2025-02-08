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Украинские беспилотники пытались атаковать Ростовскую, Волгоградскую и Белгородскую области, а также в Краснодарский край

Украинские беспилотники пытались атаковать Ростовскую, Волгоградскую и Белгородскую области, а также в Краснодарский край

В ночь на 8 февраля ряд регионов России подверглись нападениям со стороны Украины. Вражеские ударные беспилотники пытались атаковать объекты в Ростовской, Волгоградской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае.

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