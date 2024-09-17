РИА: квартира, которую снимали террористы из "Крокуса", опечатана уже полгода

Квартира на Просторной улице в подмосковном Путилково, которую снимали предполагаемые исполнители теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", остается опечатанной спустя полгода после ареста ее владельца Алишера Касимова.
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