Социологи: в 2024 году семья для россиян остается на первом месте

Социологи агентства «Вебер» проанализировали мнение россиян относительно семьи и брака. Оказалось, что жителей страны больше интересует благословение родителей, чем астрологическая совместимость с будущим супругом.
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