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Вассерман описал реакцию США на крушение БПЛА MQ-9 старым стихом Бориса Заходера

Вассерман описал реакцию США на крушение БПЛА MQ-9 старым стихом Бориса Заходера

Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман описал реакцию США на крушение БПЛА MQ-9 старым стихом Бориса Заходера.

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