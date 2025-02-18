Постепенно угасает: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже

СМИ облетела печальная новость: голливудскому актеру Брюсу Уиллису стало хуже. Действительно ли герой боевиков уже с трудом ходит и потерял способность говорить? Узнает ли он близких? Какие прогнозы дают врачи? И что за болезнь обнаружили у одной из дочерей звезды? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».