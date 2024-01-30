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Депутат Чепа назвал возможным заключение мирного договора Японией и Россией

Депутат Чепа назвал возможным заключение мирного договора Японией и Россией

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа назвал возможным заключение мирного договора между Россией и Японией, однако это должно быть сделано на определенных условиях.

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