Депутат Чепа назвал возможным заключение мирного договора Японией и Россией

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа назвал возможным заключение мирного договора между Россией и Японией, однако это должно быть сделано на определенных условиях.
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