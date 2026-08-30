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Мужчина показал «квартиры-гробики» в Гонконге

Мужчина показал «квартиры-гробики» в Гонконге

Мужчина показал необычный формат жилья в Гонконге, который называют «квартирами-гробиками». Небольшие квартиры разделяют на множество отдельных ячеек площадью примерно от 1,5 до 4 м².

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