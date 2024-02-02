В музее на Образцова актёр Александр Самойленко прочитает повесть братьев Стругацких

В Еврейском музее и центре толерантности в Марьиной роще 11 февраля в 19:00 состоятся «Внеклассные чтения», в рамках которых актёр Александр Самойленко прочитает повесть братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу».
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