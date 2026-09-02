Медведев заявил, что ФРГ заслуживает прямого удара по военным производствам

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Германия заслуживает прямого удара по предприятиям, производящим военную технику для Украины.
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