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Аргументы и Факты

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Медведев заявил, что ФРГ заслуживает прямого удара по военным производствам

Медведев заявил, что ФРГ заслуживает прямого удара по военным производствам

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Германия заслуживает прямого удара по предприятиям, производящим военную технику для Украины.

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