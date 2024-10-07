Политика как он...
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Радиационный туман появится в Москве на текущей неделе

Радиационный туман появится в Москве на текущей неделе

На текущей неделе жители столичного региона смогут наблюдать радиационный туман. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

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