Радиационный туман появится в Москве на текущей неделе

На текущей неделе жители столичного региона смогут наблюдать радиационный туман. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.
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