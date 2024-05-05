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Анкара планирует удвоить мощности своих подземных газохранилищ

Анкара планирует удвоить мощности своих подземных газохранилищ

Турция намерена значительно нарастить мощности своих подземных газовых хранилищ (ПХГ) — к 2028 году суммарный объем действующих ПХГ Силиври и Туз Гелю планируется увеличить более чем в 2 раза до 12 млрд кубометров.

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