Сенсационная домашняя победа Кими Антонелли в цифрах и фактах

Сенсационная домашняя победа Кими Антонелли в цифрах и фактахLAT Images / MercedesПервая победа Кими Антонелли на домашнем Гран При Италии стала не только важным событием в карьере 20-летнего итальянского гонщика, но и ознаменовалась целой серией рекордов и достижений.