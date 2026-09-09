Школьник в Омске сломал ключицу на физкультуре. ЧП произошло вчера в школе №48. По данным прокуратуры, семиклассник неудачно упал на беговой дорожке во время сдачи норматива.
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