“Проблема не только Америки”: кинозвезда набросился на Трампа на фестивале в Каннах

Актер Роберт Де Ниро – после непродолжительного периода воздержания – вернулся к резкой публичной критике Дональда Трампа, использовав свою речь о вручении "Золотой пальмовой ветви" на Каннском кинофестивале для новых нападок на президента США .
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