Впервые купила сыну 3Д-принтер, чудо техника!

Решение купить Тимохе 3D-принтер вызревало у меня почти полгода — с того самого зимнего вечера, когда сын, тогда ещё одиннадцатилетний, взахлёб пересказывал мне ролик, увиденный на Ютубе, про то, как какой-то умелец напечатал себе целый действующий механический протез руки буквально «из воздуха», как выразился Тимофей, явно не до конца понимая техническую сторону процесса, но искренне […]Решение купить Тимохе 3D-принтер вызревало у меня почти полгода — с того самого зимнего вечера, когда сын, тогда ещё одиннадцатилетний, взахлёб пересказывал мне ролик, увиденный на Ютубе, про то, как какой-то умелец напечатал себе целый действующий механический протез руки буквально «из воздуха», как выразился Тимофей, явно не до конца понимая техническую сторону процесса, но искренне восхищённый самой идеей.
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