НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Читаем рассказы

1 подписчик

Впервые купила сыну 3Д-принтер, чудо техника!

Впервые купила сыну 3Д-принтер, чудо техника!

Решение купить Тимохе 3D-принтер вызревало у меня почти полгода — с того самого зимнего вечера, когда сын, тогда ещё одиннадцатилетний, взахлёб пересказывал мне ролик, увиденный на Ютубе, про то, как какой-то умелец напечатал себе целый действующий механический протез руки буквально «из воздуха», как выразился Тимофей, явно не до конца понимая техническую сторону процесса, но искренне […]Решение купить Тимохе 3D-принтер вызревало у меня почти полгода — с того самого зимнего вечера, когда сын, тогда ещё одиннадцатилетний, взахлёб пересказывал мне ролик, увиденный на Ютубе, про то, как какой-то умелец напечатал себе целый действующий механический протез руки буквально «из воздуха», как выразился Тимофей, явно не до конца понимая техническую сторону процесса, но искренне восхищённый самой идеей.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым