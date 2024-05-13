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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Килиан Мбаппе: «Буду скучать по Лиге 1. Отец хотел, чтобы я вошел в историю чемпионата, прежде чем уйду. Благодарю всех в клубе, тренера, персонал и президента, который поверил в меня»

Сегодня Мбаппе был признан лучшим игроком Лиги 1 в рекордный 5-й раз подряд «Я буду скучать по Лиге 1.

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