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Царьград

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Игорь Кобзев сообщил о нашествии медведей в Иркутской области

Игорь Кобзев сообщил о нашествии медведей в Иркутской области

14 сентября жители Иркутской области обратились 66 раз по поводу медведей у населенных пунктов. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил о тяжёлой ситуации и мерах, принимаемых для борьбы с хищниками, включая уничтожение 10 медведей за один день.

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