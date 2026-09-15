Игорь Кобзев сообщил о нашествии медведей в Иркутской области

14 сентября жители Иркутской области обратились 66 раз по поводу медведей у населенных пунктов. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил о тяжёлой ситуации и мерах, принимаемых для борьбы с хищниками, включая уничтожение 10 медведей за один день.