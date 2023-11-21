Армения, член ОДКБ, планирует передать Украине до 200 советских ракет «Точка-У

Владимир Петросов

Наглый и хамский заброс утки. Никогда в жизни вооружение из Армении не попадёт на Украину минуя Россию. Наземным путём - утопия. По воздуху, через третьи страны тупо "не долетит". Конечно же Пашинян олух, но не до такой же степени.