По информации СМИ, Армения готовит к передаче Украине пусковые установки «Точка-У» с ракетами и системы ПВО.
Армения, член ОДКБ, планирует передать Украине до 200 советских ракет «Точка-У
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
MS
Mikhail Stepanov
Пашиняна просто повесить! Хитрожопая соросовская сволочь!
Ответить
19 час.
В
Владимир
Действовать крайне жёстко! Базы хранения данных ракет должны быть уничтожены!
Ответить
18 час.
Владимир Петросов
Наглый и хамский заброс утки. Никогда в жизни вооружение из Армении не попадёт на Украину минуя Россию. Наземным путём - утопия. По воздуху, через третьи страны тупо "не долетит". Конечно же Пашинян олух, но не до такой же степени.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии