Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Армения, член ОДКБ, планирует передать Украине до 200 советских ракет «Точка-У

Армения, член ОДКБ, планирует передать Украине до 200 советских ракет «Точка-У

По информации СМИ, Армения готовит к передаче Украине пусковые установки «Точка-У» с ракетами и системы ПВО.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Пашиняна просто повесить! Хитрожопая соросовская сволочь!
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19 час.
В
Владимир
Действовать крайне жёстко! Базы хранения данных ракет должны быть уничтожены!
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18 час.
Владимир Петросов
Наглый и хамский заброс утки. Никогда в жизни вооружение из Армении не попадёт на Украину минуя Россию. Наземным путём - утопия. По воздуху, через третьи страны тупо &quot;не долетит&quot;. Конечно же Пашинян олух, но не до такой же степени.
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14 час.

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