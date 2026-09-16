Новый знак для парковки многодетных представил Минтранс на Молодежном фестивале

В рамках Международного фестиваля молодежи Министерство транспорта РФ продемонстрировало новый дорожный указатель, предназначенный для обозначения парковочных мест, доступных многодетным семьям.
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