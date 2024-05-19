Прощай, живот! 10 продуктов, которые не позволят жиру скапливаться на вашей талии

Внесите эти продукты в свой ежедневный рацион — и ваш животик останется плоским и подтянутым на долгие годы Небольшой животик может быть довольно сексуальным и привлекательным, но вот если он становится все более округлым и крупным, это может пойти во вред не только красоте, но и здоровью.