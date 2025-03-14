В подмосковных Химках полицейские и общественники провели профилактическую акцию «Чистое поколение» для студентов

Сотрудница УМВД России по г.о. Химки майор внутренней службы Мария Ратникова и представительница Общественного совета Ирина Гусева, а также врач-нарколог Рустам Макаев в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Чистое поколение» провели беседу со студентами Академии туризма.