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Дмитриев обвинил "Би-би-си" в попытке подорвать западную цивилизацию изнутри

Дмитриев обвинил "Би-би-си" в попытке подорвать западную цивилизацию изнутри

ANDY RAIN/EPA/TASS Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию телерадиовещательной корпорации "Би-би-си", обвинив британское СМИ в попытке подорвать западную цивилизацию.

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