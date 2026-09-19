ANDY RAIN/EPA/TASS Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию телерадиовещательной корпорации "Би-би-си", обвинив британское СМИ в попытке подорвать западную цивилизацию.
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Да плевать нам на западную цивилизацию и на ратующих за неё спецов. Жаль что не видно спецов по защите русской цивилизации.
Деньги и чьи то интересы - перевешивают репутацию и доверие людей.