В Кременной (ЛНР) приостановили работу общественного транспорта из-за проблем с топливом

Власти Кременского муниципального округа в ЛНР приняли решение о временной приостановке работы общественного транспорта из-за участившихся атак БПЛА на автобусы и возникшего дефицита топлива из-за повреждения единственной автозаправочной станции (АЗС) в городе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии