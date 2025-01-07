Можно ли продать доли детей в квартире ?

Фото: Информагентство Да-Да Новости Юрист Алексей Демидов объяснил, что если дети являются собственниками квартиры, будь то полная собственность или доля, продать эти доли без соответствующих разрешений невозможно.
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