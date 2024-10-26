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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бетторы БЕТСИТИ считают, что «Зенит» ответит «Локомотиву» за поражения в прошлом сезоне

27 октября в рамках 13-го тура РПЛ «Зенит» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдёт в Петербурге и начнется в 19:30 мск.

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