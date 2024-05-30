Пленные боевики ВСУ рассказали о радиации в окопах Чернобыля и голоде на фронте

Военнослужащие группировки войск «Север» в ходе боевых действий в Харьковской области взяли в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые рассказали, как рыли окопы в земле Чернобыля и по несколько суток обходились на фронте без еды и воды из-за проблем со снабжением.
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