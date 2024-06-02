«Флорида» обыграла «Рейнджерс» и вышла в финал Кубка Стэнли

В шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в субботу, 1 июня, хоккейный клуб «Флорида Пантерз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс», что позволило ему выйти в финал Кубка Стэнли.
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