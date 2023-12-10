Spectator: Евросоюз парализован и не способен размышлять здраво

Евросоюз всё чаще кажется неспособным думать больше, чем на шаг вперёд, сетует The Spectator. Все неудачи последних лет показали, что сегодня ЕС — слишком разнородное образование, которое разрывают противоречия.
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