Medical Xpress: интервальное голодание соблюдать проще, чем подсчет калорий Питание с ограничением по времени (интервальное голодание) для похудения предполагает ограничение калорийности суточного рациона.
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