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Семак - о готовности Фелипе Аугусто сыграть в стартовом составе против «Краснодара»: «По матчу с БАТЭ - не готов»

Семак - о готовности Фелипе Аугусто сыграть в стартовом составе против «Краснодара»: «По матчу с БАТЭ - не готов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что форвард «сине‑бело‑голубых» Фелипе Аугусто в матче против БАТЭ не показал, что готов выйти на поле в стартовом составе на матч 10‑го тура РПЛ против «Краснодара».

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