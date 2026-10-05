Семак - о готовности Фелипе Аугусто сыграть в стартовом составе против «Краснодара»: «По матчу с БАТЭ - не готов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что форвард «сине‑бело‑голубых» Фелипе Аугусто в матче против БАТЭ не показал, что готов выйти на поле в стартовом составе на матч 10‑го тура РПЛ против «Краснодара».