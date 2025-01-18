Вместо 100 рублей взял 2,5 тысячи - за мошенничество будут судить компьютерного мастера, который обманул пенсионерку в Могиле...

Вместо 100 рублей взял 2,5 тысячи - за мошенничество будут судить компьютерного мастера, который обманул пенсионерку в МогилевеВ сентябре 2024 года 69-летняя жительница Могилева обратилась по объявлению к мастеру, чтобы отремонтировать свой компьютер.