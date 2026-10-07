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Аргументы и Факты

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«Троицу» Рублева вернули в иконостас Троице-Сергиевой лавры

«Троицу» Рублева вернули в иконостас Троице-Сергиевой лавры

Икону «Троица» Андрея Рублева вернули на ее место в Троице-Сергиевой лавре в подмосковном Сергиевом Посаде после настройки климатической капсулы.

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