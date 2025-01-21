В Крыму пройдет студенческая акция по сдаче крови

Фото: пресс-служба Минздрава РКВ преддверии Дня российского студенчества (25 января), с 21 по 25 января включительно в ГБУЗ РК «Центр крови» пройдет трехдневная студенческая донорская акция «Поделись молодостью!», приуроченная к этому празднику и направленная на восполнение запасов донорской крови в республике.
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