В Крыму пройдет студенческая акция по сдаче крови

Фото: пресс-служба Минздрава РКВ преддверии Дня российского студенчества (25 января), с 21 по 25 января включительно в ГБУЗ РК «Центр крови» пройдет трехдневная студенческая донорская акция «Поделись молодостью!», приуроченная к этому празднику и направленная на восполнение запасов донорской крови в республике.