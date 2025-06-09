Журналист Губерниев: очевидно, что у Гашека какая-то озабоченность Россией

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что бывший чешский голкипер Доминик Гашек претендует на место в психоневрологическом диспансере из-за его слов в адрес российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.
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