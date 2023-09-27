Бойцы ВДВ уничтожили личный состав и технику ВСУ на артемовском направлении

Разведчики и артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) России засекли подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершающих очередную попытку контрнаступления на позиции отечественных войск на южном фланге артемовского направления.
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