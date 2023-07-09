Доставайте противогазы, истинно вам говорю

Владислав Владислав Вот. Спасибо Вам, что вы написали и расписали один из слоев замысла нашего ЛИДЕРА Путина.

Владислав Владислав Вы так и непоняли глубину замысла Путина. Впрочем все его слои нам недоступны, но хотя бы верхние то можно же попытаться осмыслить.