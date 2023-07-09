Любопытно, однако

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Доставайте противогазы, истинно вам говорю

Доставайте противогазы, истинно вам говорю

И ещё про Азов На Украину из Турции возвращаются командиры "Азова" - Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега Их лично сопровождает Зеленский и Ермак.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Вот. Спасибо Вам, что вы написали и расписали один из слоев замысла нашего ЛИДЕРА Путина.
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11 мин.
Владислав Владислав
Вы так и непоняли глубину замысла Путина. Впрочем все его слои нам недоступны, но хотя бы верхние то можно же попытаться осмыслить.
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10 мин.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
заканчивай МЫ ЫЫЫЫчать, это не мы, народ России, а верхушка в виде президента и правительства, которое и подчиняется президенту, играют в политиканство и сопли жуют!!
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6 мин.

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