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Исследование регулятора Великобритании выявило, что трансграничные платежи являются основным вариантом использования стейблкоинов

Исследование регулятора Великобритании выявило, что трансграничные платежи являются основным вариантом использования стейблкоинов

Согласно исследованию Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA), трансграничные платежи являются наиболее очевидным вариантом использования стейблкоинов в ближайшей перспективе, в то время как внедрение стейблкоинов в розничную торговлю в Великобритании, вероятно, будет происходить медленнее.

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