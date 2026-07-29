Исследование регулятора Великобритании выявило, что трансграничные платежи являются основным вариантом использования стейблкоинов

Согласно исследованию Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA), трансграничные платежи являются наиболее очевидным вариантом использования стейблкоинов в ближайшей перспективе, в то время как внедрение стейблкоинов в розничную торговлю в Великобритании, вероятно, будет происходить медленнее.