Премьер-министр Великобритании сообщил, что завел сибирского котенка

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил радостную новость. После трех месяцев обсуждений его семье удалось определиться, какой питомец поселится в резиденции в центре Лондона, передает ТАСС со ссылкой на эфир радиостанции Би-би-си.