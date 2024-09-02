Премьер-министр Великобритании сообщил, что завел сибирского котенка

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил радостную новость. После трех месяцев обсуждений его семье удалось определиться, какой питомец поселится в резиденции в центре Лондона, передает ТАСС со ссылкой на эфир радиостанции Би-би-си.
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