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Рязанские новости

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Рязгордума подвела итоги весенней сессии 2026 года

Рязгордума подвела итоги весенней сессии 2026 года

За полгода принято 207 решений, более 60 из них - нормативно-правовые акты.На заключительном заседании весенней сессии Рязанской городской Думы глава муниципального образования Татьяна Панфилова подвела итоги работы депутатского корпуса с января по июль 2026 года.

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