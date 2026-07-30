Рязгордума подвела итоги весенней сессии 2026 года

За полгода принято 207 решений, более 60 из них - нормативно-правовые акты.На заключительном заседании весенней сессии Рязанской городской Думы глава муниципального образования Татьяна Панфилова подвела итоги работы депутатского корпуса с января по июль 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии