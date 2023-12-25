В CCCР жизни не было, это сейчас знает каждый приличный свободолюбец. Люди с ужасом вспоминают сейчас те времена, когда с пятницы вечера и до понедельника утра, до того самого момента, когда они, облачившись в бесформенные серые мешки, отправлялись на унылую серую работу, им нечем было заняться.
Как оттягивалось советское бескультурье
Комментарии
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Т
Тихон
Автор мерзкий тип, из-за такого типа которых у нас сегодня и "чудеса" не только в досуге.
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12 час.
Светлана Коптева
Я не поняла автора. Это сарказм или он из этой нынешней т.н. 5 колонны? Много чем было заняться, и собирались, и песни пели , и в настольные игры играли, шахматы/ шашки, домино, лото и пр., дети во дворах в городки, прятки, на скакалках и т.д. Много чего было, вспоминается с теплотой, не было всей этой мерзости и грязи, льющейся на головы, как сейчас, со всех экранов. И отдыхали в реальной жизни, а не в виртуальной, где сидят нынешние дети, да и мы, взрослые, тоже постоянно в этих смартфонах ...
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11 час.
US
Uri Strukow
Конечно сарказм.
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9 час.
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