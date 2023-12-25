Как оттягивалось советское бескультурье

Светлана Коптева

Я не поняла автора. Это сарказм или он из этой нынешней т.н. 5 колонны? Много чем было заняться, и собирались, и песни пели , и в настольные игры играли, шахматы/ шашки, домино, лото и пр., дети во дворах в городки, прятки, на скакалках и т.д. Много чего было, вспоминается с теплотой, не было всей этой мерзости и грязи, льющейся на головы, как сейчас, со всех экранов. И отдыхали в реальной жизни, а не в виртуальной, где сидят нынешние дети, да и мы, взрослые, тоже постоянно в этих смартфонах ...