Тото Вольф: Все крупные обновления мы привезём во второй части сезона

MercedesРуководитель Mercedes Тото Вольф подтвердил, что команда сознательно перенесла основную часть программы обновлений на вторую половину сезона-2026, рассчитывая получить максимальный эффект в решающие месяцы чемпионата.
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