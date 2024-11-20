В ближайшие три года бюджет Кубани сохранит социальную направленность

19 ноября в Законодательном Собрании Краснодарского края (ЗСК) под председательством Юрия Бурлачко состоялись парламентские слушания по законопроекту о краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов.
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