Какой должна стать Арктика, чтобы новое поколение было готово связать с ней профессию, работу и жизнь? На I Молодёжном форуме "Арктика, жди меня!" (12+) участники смогут ответить на этот вопрос собственными инициативами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России учредили...
- Эстония закроет г...
- Эстония закроет г...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым