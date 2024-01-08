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Оскар Кучера, посмотрев интервью, раскритиковал Настю Ивлееву

Оскар Кучера, посмотрев интервью, раскритиковал Настю Ивлееву

Оскар Кучера разочаровался в Насте Ивлеевой после ее интервью Актер отметил, что раньше относился к телеведущей нейтрально и даже оценил ее работу в «Орле и решке», но его мнение изменилось после того, как он услышал, о чем девушка рассуждает.

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